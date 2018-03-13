На Ямале пожарные спасли из горящей квартиры четырех человек

МЧС России по Ямалу

Четырех человек спасли пожарные при возгорании жилого дома в Тарко-Сале.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ямалу, по прибытию на место пожара открытого в квартире горения не наблюдалось. Внутри были обнаружены три человека. Из-за очень густого дыма жильцы квартиры не смогли самостоятельно эвакуироваться. После был спасен еще один человек, который закрылся в ванной.

Пожар был ликвидирован спустя 20 минут. На месте работали 13 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Спасенных передали медикам для оказания необходимой помощи. По предварительной информации трое жильцов без травм, у одного из них отравление угарным газом.

Одна из наиболее вероятных причин возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Виновный и ущерб от пожара устанавливаются.

За два месяца текущего года на территории Ямала произошло девять пожаров по причине неосторожного курения.