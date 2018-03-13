up

13.03.2018 вторник

USD 56,6122

EUR 69,7972

В Тюмени -10..-12 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Банк России начинает залоговую реформу в банковском секторе

19:41 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.banki.ru

Мегарегулятор намерен стимулировать банки уделять приоритетное внимание оценке качества кредитов и кредитного качества контрагентов, а не оценке залогов.

Как сообщает пресс-служба Банка России, банковский сектор, основанный на принципе кредитования под залоговое обеспечение, по сути дела, начинает функционировать по типу ломбарда, что не отвечает современным вызовам и не обеспечивает необходимого уровня устойчивости кредитных организаций. В рамках реформы Банк России планирует также решить проблему вывода активов, в том числе имущества и ценных бумаг, принятых в залоговое обеспечение банками. Об этом говорится в докладе для общественных консультаций "О совершенствовании регулирования залогового обеспечения", опубликованном для обсуждения с участниками рынка.

На первом этапе реформы предполагается изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учетом залогов. На следующем этапе, примерно через 3–5 лет, регулятор планирует приступить к развитию существующего надзорного инструментария. В частности, предлагается разработать механизм применения новой для банков меры надзорного реагирования – введения запретов на изменение и прекращение договоров об обеспечении. Данная норма может дополнить перечень мер, содержащихся в ст. 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Рассматривается также возможность введения правила о получении обязательного согласия (одобрения) Банка России на учет залогового обеспечения при формировании резерва.

В контексте совершенствования механизма надзорного реагирования Банк России выносит на обсуждение с участниками рынка вопрос раскрытия информации о вводимых регулятором мерах. Предполагается, что раскрываться будет информация, касающаяся мер, существенно ограничивающих операционную деятельность банков, – запретов на осуществление отдельных банковских операций, а также ограничений на проведение отдельных банковских операций. С учетом анализа практики применения и эффективности механизма публикации информации о запретах не исключается в дальнейшем поэтапное распространение данного порядка на иные надзорные меры.

Помимо раскрытия информации, предлагается установить для банков ответственность за нарушение ограничений на проведение отдельных банковских операций. Все эти меры направлены на повышение общей рыночной дисциплины кредитных организаций.

Пересмотр подходов к оценке залогового обеспечения кредитных обязательств является логическим продолжением деятельности Банка России по совершенствованию регулирования банков в целях обеспечения их финансовой устойчивости. Реализация новаций, предложенных в докладе, станет началом системной реформы регулирования залогового обеспечения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: банк , Банк России , залог , регулирование , реформа

Последние новости

19:41 Банк России начинает залоговую реформу в банковском секторе
19:07 Жительница Туртаса увела у знакомого деньги с карты
18:23 Жители Ялуторовска стали героями фотовыставки "Человек труда" Фото
18:19 Аварийными домами на Лесобазе займется специальная рабочая группа
18:10 Тюменские школьники вышли в финал олимпиады "Россия в электронном мире"
18:00 14 марта - события дня
17:49 Тюменские пункты сдачи ЕГЭ готовы к работе
17:38 Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова
17:27 "Транснефть – Сибирь" завершила испытания участка подводного перехода нефтепровода Холмогоры – Клин
17:16 Тюменский велогонщик выиграл гонку в Ялте
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

В регионе усилят меры безопасности в день выборов и в период проведения этапа Кубка мира по биатлону

Владимир Якушев поздравил тюменских победителей уватского этапа Кубка IBU по биатлону

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Политика

Медведев назначил "Лидеров России" заместителями министров

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Экономика

Банк России начинает залоговую реформу в банковском секторе

"Транснефть – Сибирь" завершила испытания участка подводного перехода нефтепровода Холмогоры – Клин

Ишимские пивовары представили новый продукт

Общество

Жители Ялуторовска стали героями фотовыставки "Человек труда"

Аварийными домами на Лесобазе займется специальная рабочая группа

Тюменские школьники вышли в финал олимпиады "Россия в электронном мире"

Спорт

Тюменский велогонщик выиграл гонку в Ялте

Российский горнолыжник завоевал золото Паралимпиады

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала третье золото Паралимпиады-2018

Происшествия

Жительница Туртаса увела у знакомого деньги с карты

Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова

В Сургутском районе при пожаре жилого вагончика погиб мужчина
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+