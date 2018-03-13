Тюменский велогонщик выиграл гонку в Ялте

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Велогонщик Петр Рикунов завоевал золотую медаль в групповой гонке до 120 км Всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе в Ялте.

Как сообщает пресс-служба ЦСП72, на дистанции 110 км он финишировал седьмым. Очередной старт пройдет 15 марта.