Тюменцам предлагают примерить костюм из исторического фильма "Тобол"

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

На выставке "В арсенале древних воинов" в Археологическом музее-заповеднике (23 км федеральной автодороги Тюмень - Омск) с 15 марта можно почувствовать себя воином, примерить костюмы и средневековые латы, оценить вооружение средневековой Сибири и сделать на память оригинальное селфи.

Как сообщают организаторы, выставка доспехов и вооружения средневековой Сибири "В арсенале древних воинов" организована совместно с негосударственным частным учреждением культуры "Музей частных коллекций", предоставившего часть музейно-экспозиционного материала. В основе экспозиции – предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, реконструкции доспехов и амуниции сибирского населения XII–XVI веков, а также оригиналы костюмов из исторического фильма "Тобол".

Стоимость билета: взрослый – 100 рублей; студенты, школьники, дошкольники, пенсионеры – бесплатно. Экскурсионное обслуживание – 400 рублей (группа не более 10 чел, каждый последующий человек – 40 рублей).