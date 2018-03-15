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Тюменцам предлагают примерить костюм из исторического фильма "Тобол"

09:54 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

На выставке "В арсенале древних воинов" в Археологическом музее-заповеднике (23 км федеральной автодороги Тюмень - Омск) с 15 марта можно почувствовать себя воином, примерить костюмы и средневековые латы, оценить вооружение средневековой Сибири и сделать на память оригинальное селфи.  

Как сообщают организаторы, выставка доспехов и вооружения средневековой Сибири "В арсенале древних воинов" организована совместно с негосударственным частным учреждением культуры "Музей частных коллекций", предоставившего часть музейно-экспозиционного материала. В основе экспозиции – предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, реконструкции доспехов и амуниции сибирского населения XII–XVI веков, а также оригиналы костюмов из исторического фильма "Тобол".

Стоимость билета: взрослый – 100 рублей; студенты, школьники, дошкольники, пенсионеры – бесплатно.  Экскурсионное обслуживание – 400 рублей (группа не более 10 чел, каждый последующий человек – 40 рублей). 

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Теги: выставка , доспехи , костюмы , Тобол , Тюмень

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