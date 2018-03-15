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Макет торпедного катера появится в тюменском парке осенью

11:32 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Торпедный катер «Комсомолец». Фото ТРО партии "Единая Россия"

Подготовлен архитектурный проект памятника трудовому подвигу тюменцев во время Великой Отечественной войны в виде макета торпедного катера "Комсомолец". В октябре 2018 года – к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова – памятник планируется установить в сквере его имени, рядом с административным зданием Тюменского судостроительного завода.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", рабочая группа проекта партии "Единая Россия" "Оружие Победы" обсудила вопросы, затрагивающие архитектурные решения композиции. Как уточнил руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов, в нее войдет помимо макета торпедного катера смотровая площадка и пилоны с именами легендарных ветеранов судостроительного завода.

Координатор партийного проекта "Оружие Победы", депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин и председатель городского совета ветеранов Герман Смирнов отметили, что участники совещания утвердили концепцию размещения самого торпедного катера. Необходимо сделать так, чтобы он органично вписался в площадь парка, став точкой притяжения для тюменцев.

Представители городских властей Максим Афанасьев и Владислав Черкашин подтвердили, что планы по благоустройству сквера Потапова пройдут в соответствии с графиком в этом году.

Определена подрядная организация по изготовлению точной копии тюменского катера. Техническое задание готово на 98%, оно разрабатывалось при непосредственном участии ветерана судостроительного завода, бывшего главного технолога Юрия Андреева.

Также принято решение, что в апреле-мае нынешнего года команда учебного водолазного отряда военно-патриотического клуба "Барс" отправится в поисковую экспедицию на место затонувшего тюменского катера "Комсомолец" в акватории Керченского пролива, табличка с которого была передана тюменской делегации Краснодарским краеведческим музеем летом 2017 года.

Председатель клуба "Барс" Олег Денисов отметил: "Мы надеемся, что поездка будет плодотворной и нам удастся поднять дополнительные артефакты. В зависимости от того, что мы сможем разыскать, в каком состоянии будут находки, будет определена их дальнейшая судьба".

Сокоординатор партийного проекта Юрий Баранчук подвел итог заседания: "Проект "Оружие Победы" создан, чтобы увековечить память о героях трудового фронта Великой Отечественной войны. Мы предлагаем различные методы и способы, чтобы наша память жила и передавалась из поколения в поколение".

Торпедный катер "Комсомолец" выпускался Тюменским судостроительным заводом в годы Великой Отечественной войны. Решение об установке памятника принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе личного приема ветеранов завода в общественной приемной "Единой России". Глава региона обратился к секретарю регионального отделения "Единой России" Андрею Артюхову и главе администрации города Тюмени, секретарю городского отделения партии Александру Моору с предложением реализовать проект силами партийной организации.

 

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Теги: Андрей Артюхов , Владимир Якушев , Единая Россия , облдума , торпедный катер , Юрий Баранчук

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