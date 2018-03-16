В Сладковском районе пройдет ярмарка добра

фото администрации Сладковского района

Акция "Ярмарка добра", направленная на поддержку детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пройдет на базе комплексного центра социального обслуживания населения "Виктория" Сладковского района 29 марта.

Принять участие в ней могут все желающие. Для этого нужно обращаться в сельских поселениях к специалистам по социальной работе (участковый принцип) или в центр социального обслуживания населения "Виктория", кабинет № 8 (2 этаж). Контактный телефон 8 (34555) 23-5-39. Часы работы: с 8 до 16 часов.

Принимаются вещи на любой возраст — детский, подростковый, юношеский, взрослый — до 28 марта. Также это может быть постельное белье, одеяла, пледы, портьерные шторы, скатерти, посуда. Вещи и предметы обихода, бывшие в употреблении, должны быть чистыми, не требующими стирки и ремонта, сообщает пресс-служба администрации Сладковского муниципального района.