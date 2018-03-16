Тюменцы запишутся в отряды мэра через Интернет

ТГМЦ

Приемная кампания на первую смену "Отрядов мэра" стартует в Тюмени 9 апреля.

Как сообщает пресс-служба Тюменского городского многопрофильного центра, подать документы можно будет только по электронным талонам. Электронная запись заработает на сайте Отряды-мэра.рф в начале апреля.

В летние каникулы будет организована работа четырех трудовых смен, продолжительность первой, второй и четвертой - 10 рабочих дней, третья смена будет длиться пять дней. Трудиться мальчишки и девчонки будут с 9 до 12 часов.

Первая трудовая смена пройдет с 4 по 18 июня. Сроки второй смены - со 2 по 13 июля. Сокращенная третья смена пройдет с 24 по 30 июля. Четвертая смена состоится с 6 по 17 августа. На выбор ребятам будет предложено 45 специальностей. Среди них помощники педагогов-организаторов, цветоводов, библиотекарей, почтальонов, спортивных инструкторов и другие.

Впервые подростки смогут поработать помощниками художника-оформителя, ассистента звукооператора, судьи по спорту, закройщика, специалиста по маркетингу, администратора, регистратора и оператора моечной установки. Заработная плата на всех должностях одинаковая.

Большая часть рабочих мест будет организована в образовательных учреждениях, центрах дополнительного образования и спортивных школах.

Возможность дополнительно заработать представится студентам и работающей молодежи от 18 лет. Юношам и девушкам предлагаются вакансии руководителя бригады. Сроки подачи документов те же, что и для подростков.

С перечнем документов, необходимых для трудоустройства, можно ознакомиться на сайте www.отряды-мэра.рф в разделе "Документы для оформления". Телефон для справок 51-79-51.