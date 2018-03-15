Ученые выяснили, как стаж и возраст врача влияют на его эмоциональное выгорание

фото областной больницы №3 Тобольска

Наиболее адаптивной и сохранной группой сотрудников являются врачи 35–45 лет со стажем от 7 до 15 лет. Высокий риск развития эмоционального выгорания характерен для анестезиологов, сотрудников станций скорой медицинской помощи, а также работающих с психически больными пациентами.

К такому выводу пришли психологи Тюмени совместно с коллегами из Симферополя, изучающие специфику выраженности симптоматики эмоционального выгорания в зависимости от сцепленного фактора "возраст/стаж".

Как пояснили на кафедре общей и социальной психологии ТюмГУ, характерны симптомы, связанные с экономным расходованием эмоций: избирательное эмоциональное реагирование, экономия эмоций и эмоциональный дефицит. Начинающие же свою профессиональную деятельность врачи (26-35 лет со стажем от 1 до 7 лет) имеют выраженный симптом эмоционально-нравственной дезориентации. Но еще более уязвимыми являются специалисты зрелого возраста, которые, несмотря на освоенность профессиональных умений, имеют сниженные адаптационные возможности и подвержены высоким рискам развития эмоционального выгорания.

Исследование проводилось на базе консультативно-диагностической поликлиники, в нем участвовали врачи в возрасте 26-55 лет.

"Профилактика эмоционального выгорания должна строиться по выявленным целевым мишеням: для начинающих – это принятие морально-этических норм профессии, разбор сложных ситуаций и кейсов. Для средней возрастной группы – обучение способам восполнения эмоциональных ресурсов. Для старшей группы будут полезны восстанавливающие мероприятия, ориентированные на всю симптоматику эмоционального выгорания", - рассказала доцент Инна Васильева.

Ученые отмечают, что феномен эмоционального выгорания наиболее распространен среди представителей профессий типа "человек – человек" и более травматичным оказывается в системе медицины. Пациенты в этом контексте являются людьми с особыми потребностями, поскольку требуют иного отношения от медицинского персонала вследствие переносимых страданий и снижения собственных адаптационных возможностей. Эти особенности как бы перекладываются на медицинский персонал, от специалистов ожидается помощь в восстановлении нормального функционирования жизнедеятельности организма пациента, но при этом адаптационные функции пациента также оказываются зависящими от медперсонала. Специалисты несут фактически двойную адаптационную нагрузку: за себя и за пациентов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.