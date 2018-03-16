Зубная паста с сюрпризом не попала в тюменскую колонию

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Тюбики с зубной пастой на имя осужденного привлекли внимание сотрудников отдела безопасности исправительной колонии строгого режима № 2 в Тюмени.

Выяснилось, что вместе с пастой 25-летняя девушка, зарегистрированная в Нефтеюганске, пыталась передать осужденному, отбывающему наказание в ИК, два свертка, вероятно, с наркотиками.

Девушку передали сотрудникам полиции, а содержимое свертков было направлено на экспертизу. Если специалисты установят, что изъятое вещество действительно является наркотиком, то гражданка будет привлечена к уголовной ответственности.

За доставку запрещенных предметов в учреждения федеральной службы исполнения наказаний предусмотрена административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность, напоминает УФСИН России по Тюменской области.

Николай Ступников