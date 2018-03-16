В Югорске обнаружены тела супругов-пенсионеров

Фото следственного комитета РФ

Проверка по факту смерти двух пенсионеров проводится в Югорске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в одной из квартир обнаружены тела женщины и мужчины, 61 и 62 лет. Смерть пары наступила несколько дней назад. Признаков насильственной смерти не выявлено, общий порядок в квартире не нарушен, дверь квартиры была закрыта изнутри на ключ.

В квартире обнаружено большое количество бутылок из-под крепкого алкоголя. Опрошенные родственники, соседи и знакомые погибших подтвердили, что пенсионеры длительное время злоупотребляли алкоголем.

Устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.