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В Югорске обнаружены тела супругов-пенсионеров

11:32 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Проверка по факту смерти двух пенсионеров проводится в Югорске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в одной из квартир обнаружены тела женщины и мужчины, 61 и 62 лет. Смерть пары наступила несколько дней назад. Признаков насильственной смерти не выявлено, общий порядок в квартире не нарушен, дверь квартиры была закрыта изнутри на ключ.

В квартире обнаружено большое количество бутылок из-под крепкого алкоголя. Опрошенные родственники, соседи и знакомые погибших подтвердили, что пенсионеры длительное время злоупотребляли алкоголем.

Устанавливаются причины произошедшего.  По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Теги: пенсионеры , Югра

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