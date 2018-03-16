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Российская биатлонистика завоевала шестое золото Паралимпиады

13:21 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Паралимпийского комитета России

Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золото Паралимпиады в биатлонной гонке на 12,5 км для спортсменов с нарушением зрения. Для спортсменки, выступавшей с ведущим Алексеем Ивановым, это шестое золото Игр в карьере. 

Ранее в Пхенчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км и серебро в гонке на 10 км. 

Серебро в гонке завоевала украинка Оксана Шишкова, бронзу - Клара Клуг из Германии, сообщает "Спорт-экспресс". 

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Теги: биатлон , золото , Михалина Лысова , Паралимпиада

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