Российская биатлонистика завоевала шестое золото Паралимпиады

фото Паралимпийского комитета России

Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золото Паралимпиады в биатлонной гонке на 12,5 км для спортсменов с нарушением зрения. Для спортсменки, выступавшей с ведущим Алексеем Ивановым, это шестое золото Игр в карьере.

Ранее в Пхенчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км и серебро в гонке на 10 км.

Серебро в гонке завоевала украинка Оксана Шишкова, бронзу - Клара Клуг из Германии, сообщает "Спорт-экспресс".