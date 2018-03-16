В труднодоступных местностях Тюменской области проходит досрочное голосование

Фото ИА "Тюменская линия"

Досрочное голосование на выборах президента России для жителей труднодоступных поселений коренных малочисленных народов севера, района Заболотье и работников удаленных промышленных предприятий, нефтедобывающих месторождений проходит в Тюменской области.

По данным облизбиркома, на юге Тюменской области таким правом могут воспользоваться избиратели на территории Голышмановского, Ишимского, Омутинского, Сладковского, Нижнетавдинского, Юргинского, Тобольского и Уватского районов – 3 тыс. 521 избиратель.

13 и 14 марта члены участковых избирательных комиссий № 2305 и 2306 облетели на вертолете шесть отдаленных деревень и стойбищ Уватского района - мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, которые живут традиционными промыслами, и организовывали там процесс досрочного голосования для 26 избирателей.

Для них прилет вертолета - настоящий праздник. Вместе с переносными ящиками для голосования жителям завезли посылки с продовольствием, запасными частями для речной и снегоходной техники, патроны для охоты. Кроме того, с большой земли в стойбища вернулись члены семей, уезжавшие по делам в город. Обратно специалисты МУП охотничьего-промыслового кооператива "Кедровый" загрузили собранные хантами дикоросы и кедровые орехи.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии №23 Уватского района Елены Герасимовой, такая аэромобильная помощь избирателем является традиционной для этого труднодоступного региона. За два дня досрочного голосования удалось охватить вертолетным десантом 26 избирателей.

Чуть позже досрочно проголосовать смогут 307 сотрудников компании "РН-Уватнефтегаз" на рабочих местах на выездном избирательном участке Усть-Тегусского месторождения в Уватском районе.