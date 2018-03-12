13 марта вступает в силу запрет на публикацию опросов

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Для профилактики нарушений законодательства Российской Федерации Роскомнадзор обращает внимание СМИ, что с 13 до 19 марта запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами президента Российской Федерации.

Согласно ст. 47 федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", запрет на опубликование такого рода информации вводится за пять дней до выборов. Действует запрет и в день голосования.

За нарушение указанных требований ст. 5.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. С практическими рекомендациями для редакций СМИ по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о выборах можно ознакомиться на сайте Роскомнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.