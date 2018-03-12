Тюменские туристы смогут избрать президента даже за рубежом

Туристы, которые будут в день выборов президента РФ находиться за рубежом, смогут принять участие в голосовании за пределами страны.
Как сообщает Ростуризм, Федеральным агентством по туризму и Центральной избирательной комиссией разработана специальная памятка, которая находится на сайтах ЦИК, Ростуризма, ассоциации "Турпомощь". Туроператоры информируют своих клиентов о том, что у них будет такая возможность проголосовать на выборах.
"Да, мы не только напоминаем туристам, что у них есть такая возможность, но и рассказываем, что об этом нужно позаботиться заранее, обратившись в многофункциональный центр или в территориальную избирательную комиссию", - рассказала "Тюменской линии" специалист ЗАО "ИНТУР-ИСТ-Тюмень" Тамара Иванова.
Из Тюменской области за пределами страны в день выборов будет находиться, по данным областной избирательной комиссии, 48 человек. По предварительным оценкам ЦИК РФ, от 300 до 500 тыс. российских туристов, могут оказаться за границей в день выборов президента России 18 марта.
"У всех них, как и у российских специалистов, работающих на больших совместных объектах за рубежом, будет возможность проголосовать на главных выборах страны, — говорится в сообщении на сайте Центризбиркома. - Задача максимум: ни один голос граждан, проживающих за рубежом и имеющих активное избирательное право, не должен быть утерян".
Борис Олейник
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