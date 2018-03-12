Тридцать тысяч тюменцев воспользовались программой "Мобильный избиратель"

фото ЦИК РФ

12 марта — последний день, когда избиратели могут подать заявление о своем желании проголосовать 18 марта на другом избирательном участке. В этот день в России будут выбирать президента РФ.

Выборы президента в 2018 году впервые пройдут без открепительных удостоверений. Вместо этого вводится понятие "голосование по месту нахождения". Теперь гражданин может проголосовать не там, где зарегистрирован, а там, где реально проживает или будет находиться в день голосования.

Программа "Мобильный избиратель" начала действовать с 31 января и будет работать до 12 марта. "До конца дня ситуация, конечно, может измениться, но на этот час 29 тысяч 990 граждан воспользовались этой программой, и будут голосовать на удобном для них участке в нашем регионе", - рассказал "Тюменской линии" секретарь областной избирательной комиссии Андрей Николаев.

Это, по его словам, люди, которые 18 марта будут работать – врачи, полицейские, да и сами члены участковых избирательных комиссий, которые не всегда проживают по адресу своего участка. За пределами Тюменской области решили проголосовать 1 тыс. 274 избирателя, которые собрались в отпуск или в командировку. А 48 наших сограждан на день голосования запланировали свой зарубежный отдых и исполнят свой гражданский долг за пределами страны.

фото ЦИК РФ

Отметим, что те, кто не успеет до конца дня 12 марта, смогут оформить специальное заявление с 13 марта, но только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации и не позднее 14 часов, предшествующего дню голосования, то есть субботы 17 марта.

Специальное заявление можно оформить только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации с 13 марта и до 14 часов 17 марта. Специальное заявление остается у избирателя и в день голосования изымается на избирательном участке. Оно снабжено несколькими степенями защиты, включая специальный знак (марку).

Борис Олейник