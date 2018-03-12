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Геометка из тюменских волонтеров напомнила, что скоро день выборов

15:54 12 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Флешмоб проекта "Мой участок". Фото организаторов
Продолжение: 13 марта вступает в силу запрет на публикацию опросов

Живой геометкой выстроились более 100 волонтеров в ТЦ "Гудвин" в Тюмени, чтобы напомнить тюменцам, как найти свой избирательный участок в день выборов президента России. Флешмоб прошел в рамках проекта "Мой участок". 

Участница флешмоба Анастасия Намятова стала частью геометки, потому что считает, что 18 марта - самый важный день для России. "В день выборов президента молодежь должна принимать активное участие, потому что все жители выбирают будущее страны. И я хочу показать своим примером молодому поколению от 18 лет, что участвовать в таких проектах необходимо", - сказала она. 

Как рассказал организатор проекта "Мой участок" Данил Патлин, цель флешмоба - напомнить жителям Тюменской области, что день выборов скоро. Каждый может получить индивидуальный пригласительный на выборы и узнать, где находится его избирательный участок благодаря волонтерам проекта "Мой участок". Добровольца можно встретить в торговом центре или в каком-то другом месте, где много людей. Достаточно подойти к промоутерам и спросить, где проголосовать, пояснил Данил Патлин. 

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Флешмоб проекта "Мой участок". Фото организаторов
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Лина Орлова

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Теги: выборы президента , избирательный участок , Мой участок , молодежь , флешмоб
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