Геометка из тюменских волонтеров напомнила, что скоро день выборов

Флешмоб проекта "Мой участок". Фото организаторов

Живой геометкой выстроились более 100 волонтеров в ТЦ "Гудвин" в Тюмени, чтобы напомнить тюменцам, как найти свой избирательный участок в день выборов президента России. Флешмоб прошел в рамках проекта "Мой участок".

Участница флешмоба Анастасия Намятова стала частью геометки, потому что считает, что 18 марта - самый важный день для России. "В день выборов президента молодежь должна принимать активное участие, потому что все жители выбирают будущее страны. И я хочу показать своим примером молодому поколению от 18 лет, что участвовать в таких проектах необходимо", - сказала она.

Как рассказал организатор проекта "Мой участок" Данил Патлин, цель флешмоба - напомнить жителям Тюменской области, что день выборов скоро. Каждый может получить индивидуальный пригласительный на выборы и узнать, где находится его избирательный участок благодаря волонтерам проекта "Мой участок". Добровольца можно встретить в торговом центре или в каком-то другом месте, где много людей. Достаточно подойти к промоутерам и спросить, где проголосовать, пояснил Данил Патлин.

﻿ Флешмоб проекта "Мой участок". Фото организаторов 1 /

Лина Орлова