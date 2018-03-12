up

12.03.2018 понедельник

USD 56,8011

EUR 70,5299

В Тюмени -16..-18 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Голосовать легко: стать мобильным избирателем можно до 17 марта

18:05 12 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ЦИК РФ

Путь "Мобильного избирателя" к нужному участку c 13 марта станет другим.

Вы только сегодня узнали, что 18 марта не сможете прийти на свой избирательный участок и проголосовать на выборах президента РФ? Не отчаивайтесь! У вас остаются все шансы проголосовать на любом, удобном для вас участке. Главное – знать совершенно точно, где вы в этот день будете находиться– в другом микрорайоне, в другом городе или селе, в другом регионе или в другой стране?

До 12 марта для решения всех этих вопросов можно было обратиться в многофункциональный центр, в территориальную избирательную комиссию или воспользоваться возможностями сайта государственных услуг. С 13 марта ситуация несколько усложняется. Нужно прийти лично в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и оформить специальное заявление, на специально разработанном бланке со специальными защитными марками.

"Все эти марки номерные, заявления учитываются, заводятся в систему "ГАС Выборы", - сообщил "Тюменской линии" председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. - Задача избирательных комиссий не только учесть всех мобильных избирателей, вовремя передать информацию, открепить человека с его старого избирательного участка и прикрепить к тому участку, где он предполагает проголосовать. Общая задача такая, чтобы люди не чувствовали дискомфорта, не были привязаны к какому-то одному избирательному участку, а могли вполне свободно определиться. Единственная просьба, чтобы все это было сделано своевременно, а не в последний день".

Последний момент, когда можно будет обращаться с таким заявлением в участковую комиссию, – это в 14 часов 17 марта. После этого часа заявления уже не принимаются, и человек может проголосовать только на своем избирательном участке.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: выборы президента , Игорь Халин
Ранее в сюжете
12.03.2018, 17:00 13 марта вступает в силу запрет на публикацию опросов
12.03.2018, 15:54 Геометка из тюменских волонтеров напомнила, что скоро день выборов
12.03.2018, 15:10 Тюменские туристы смогут избрать президента даже за рубежом
12.03.2018, 13:21 Тридцать тысяч тюменцев воспользовались программой "Мобильный избиратель"
12.03.2018, 10:49 2ГИС показал места для голосования
12.03.2018, 09:32 Проект «Мобильный избиратель» действует
08.03.2018, 18:01 Тюменские кадеты получили открепительные удостоверения

Последние новости

20:47 Роспотребнадзор ко Всемирному дню потребителя запустил горячую линию
20:20 Муравьи устроили хоровод вокруг смартфона
19:42 В Тобольске участники флешмоба споют песню "Самба белого мотылька" Егора Крида
19:07 Бывшую сотрудницу Сбербанка осудят за мошенничество и кражу
18:27 Проблемную новостройку в Тюмени изучают эксперты
18:18 В регионе усилят меры безопасности в день выборов и в период проведения этапа Кубка мира по биатлону
18:05 Голосовать легко: стать мобильным избирателем можно до 17 марта
17:54 13 марта - события дня
17:43 Тюменские детские врачи проводят малотравматичные операции
17:32 Выборам президента России посвятили книжную выставку
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

В регионе усилят меры безопасности в день выборов и в период проведения этапа Кубка мира по биатлону

Владимир Якушев поздравил тюменских победителей уватского этапа Кубка IBU по биатлону

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Политика

Медведев назначил "Лидеров России" заместителями министров

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Экономика

В Уватском районе снизилось количество коммунальных аварий

Программы поддержки малого и среднего бизнеса переформатируют

Игорь Фролов: в микрорайоне Тура появится улица-дублер

Общество

Роспотребнадзор ко Всемирному дню потребителя запустил горячую линию

Муравьи устроили хоровод вокруг смартфона

В Тобольске участники флешмоба споют песню "Самба белого мотылька" Егора Крида

Спорт

Двое тюменских биатлонистов примут участие в этапе Кубка мира в Холменколлене

Тюменский дзюдоист завоевал серебро Гран-при в Марокко

Футболисты "Тюмени" не смогли преодолеть "Крылья Советов"

Происшествия

Бывшую сотрудницу Сбербанка осудят за мошенничество и кражу

В Тюмени ищут мужчину, надругавшегося над несовершеннолетней

Ямальский водитель попался с фальшивыми правами в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+