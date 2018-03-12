Голосовать легко: стать мобильным избирателем можно до 17 марта

фото ЦИК РФ

Путь "Мобильного избирателя" к нужному участку c 13 марта станет другим.

Вы только сегодня узнали, что 18 марта не сможете прийти на свой избирательный участок и проголосовать на выборах президента РФ? Не отчаивайтесь! У вас остаются все шансы проголосовать на любом, удобном для вас участке. Главное – знать совершенно точно, где вы в этот день будете находиться– в другом микрорайоне, в другом городе или селе, в другом регионе или в другой стране?

До 12 марта для решения всех этих вопросов можно было обратиться в многофункциональный центр, в территориальную избирательную комиссию или воспользоваться возможностями сайта государственных услуг. С 13 марта ситуация несколько усложняется. Нужно прийти лично в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и оформить специальное заявление, на специально разработанном бланке со специальными защитными марками.

"Все эти марки номерные, заявления учитываются, заводятся в систему "ГАС Выборы", - сообщил "Тюменской линии" председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. - Задача избирательных комиссий не только учесть всех мобильных избирателей, вовремя передать информацию, открепить человека с его старого избирательного участка и прикрепить к тому участку, где он предполагает проголосовать. Общая задача такая, чтобы люди не чувствовали дискомфорта, не были привязаны к какому-то одному избирательному участку, а могли вполне свободно определиться. Единственная просьба, чтобы все это было сделано своевременно, а не в последний день".

Последний момент, когда можно будет обращаться с таким заявлением в участковую комиссию, – это в 14 часов 17 марта. После этого часа заявления уже не принимаются, и человек может проголосовать только на своем избирательном участке.

Борис Олейник