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На выборах президента смогут проголосовать более восьми тысяч подозреваемых и обвиняемых

16:43 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В учреждениях УФСИН по Тюменской области готовятся к выборам. В следственных изоляторах созданы рабочие группы по подготовке и проведению голосования. 

По закону голосовать могут лица, не имеющие статуса осужденного. Это подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, осужденные, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу, а также граждане, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, в том числе находящиеся под домашним арестом. Голосовать могут также отбывающие принудительные работы, содержащиеся в исправительном центре №1 Ишима.  

Рабочие группы по подготовке и проведению выборов, специально созданные в учреждениях, занимаются оборудованием помещений для голосования и устанавливают информационные стенды. 

Для проведения голосования содержащихся под стражей в учреждениях Тюменской области созданы два самостоятельных избирательных участка: в СИЗО-1 Тюмени и в СИЗО-2 Заводоуковска. 

В женском следственном изоляторе (п. Винзили) и в Областной больнице УФСИН  голосование подозреваемых и обвиняемых будет организовано на избирательных участках по месту нахождения учреждений. Туда прибудут представители избирательных комиссии с переносными урнами. В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона содержатся более 1 тыс. человек, обладающих избирательным правом. 

Также проголосовать смогут около 40 человек, отбывающие наказание в виде принудительных работ, около 8 тыс. лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, в том числе 23 жителя Тюменской области, находящиеся под домашним арестом.

По данным УФСИН, сотрудники уголовно-исполнительной системы уже сейчас начинают информировать граждан в учреждениях УИС о предстоящих выборах, кандидатах, времени и дате проведения выборов и процедуре голосования.

На пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Николай Ступников

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Теги: выборы , УФСИН
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