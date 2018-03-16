Владимир Якушев призвал тюменцев прийти на выборы

Выборы президента России 18 марта - событие, которое определит дальнейшую судьбу страны. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в обращении к жителям региона.
"Мы с вами будем решать, кто возглавит нашу страну на ближайшие шесть лет. Нам, гражданам России, нужна сильная страна с сильной и ответственной властью. Властью, способной держать удар и принимать верные решения. Властью, вместе с которой мы продолжим возрождение России, не свернем с курса на укрепление экономики, будем повышать качество жизни каждой семьи, каждого человека", - заявил Владимир Якушев.
Конкурентам России в мире это не нужно, отметил глава региона. "Они хотят видеть Россию слабой и безвольной, которая, как в 90-е годы, будет даром отдавать свои богатые ресурсы. На этом важном рубеже мы должны принять главное решение, прийти на выборы и проголосовать. Для судьбы страны важен голос каждого, кто живет на этой земле, думает о своем будущем и будущем своих детей. Само собой ничего не решится. В ситуации внешнего давления необходимо объединиться, проявить гражданскую активность. Сегодня каждый голос - решающий. Мы голосуем за будущее России", - подчеркнул Владимир Якушев.
Выборы пройдут в воскресенье, 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. За высший государственный пост поборются восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.
Соб. инф.
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