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Владимир Якушев: предпринимательская инициатива - важное условие роста экономики

13:43 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Для того, чтобы активизировать инвестиционную деятельность в регионе, необходима инициатива предпринимательского сообщества.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на XXI заседании Столыпинского клуба "Откровенный разговор", организованном региональным отделением общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Кроме сложностей, связанных с производством, руководители работающих в регионе предприятий отмечают острые проблемы со сбытом продукции. Этот вопрос вошел в доклад президиуму Государственного совета РФ о развитии промышленного потенциала регионов, который готовила рабочая группа под моим руководством. По итогам заседания президиума Госсовета РФ дан ряд конкретных поручений", - отметил Владимир Якушев.

По мнению губернатора, одна из причин возникновения проблем со сбытом заключается в создании в различных регионах России предприятий, производящих одинаковую продукцию. Чтобы обеспечить сбыт, эти предприятия устанавливают демпинговые цены и потому несут убытки. Поэтому при реализации региональных инвестиционных проектов необходима предельная аккуратность, подчеркнул он.

"Реализация новых инвестпроектов в Тюменской области приведет к увеличению производства продукции, но без решения задач по ее сбыту мы конечного эффекта не получим. Нам необходимо использовать для этого все наши организационные и интеллектуальные ресурсы. В связи с этим рабочая группа по подготовке доклада президиуму Госсовета РФ также внесла ряд предложений, которые найдут свое отражение в итоговом документе - перечне поручений президента России", - сообщил Владимир Якушев.

По словам губернатора, предпринимательская инициатива - одно из важнейших условий активизации инвестиционной деятельности в регионе.

"Финансовые возможности для помощи в реализации качественных инвестпроектов мы найдем. Организационно помогать инвесторам мы научились. Теперь очень многое зависит от инициативы самих предпринимателей. Если таких проектов будет больше, мы сохраним рост региональной экономики и налогооблагаемую базу. А значит, сможем реализовывать социальные проекты, которые так необходимы Тюменской области", - обратился к бизнесменам Владимир Якушев.

Отметим, что в заседании Столыпинского клуба приняли участие 150 представителей тюменского бизнес-сообщества. После выступления губернатор ответил на многочисленные вопросы предпринимателей, которые касались развития инфраструктуры набережной в Тюмени с помощью малого бизнеса, регулирования тарифов ресурсосберегающих организаций, изменений в федеральном законодательстве, пролонгации льготной ставки упрощенной системы налогообложеения, проекта "Лидеры России" и многих других тем.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Якушев , господдержка , инвестиции , инвесторы , инвестпроекты , сбыт

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