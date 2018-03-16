Молдаване Тюменской области обменяются мэрцишорами

фото ассоциация молдован Тюменской области ВКонтакте

Весенний праздник "Мэрцишор"/"Март" тюменские молдаване отметят в ДК "Строитель" 17 марта. В этот день принято дарить красно-белые талисманы мэрцишоры с пожеланиями благополучия и процветания.

Мэрцишоры/фото ассоциации молдован Тюменской области ВКонтакте

По традиции родные и друзья соберутся вместе, чтобы с музыкой и танцами поздравить друг друга с наступлением весны и обменяться подарками. В ДК "Строитель" откроется выставка "Casa Mare"/"Большой дом", пройдут мастер-классы по изготовлению символа праздника, молдавские красавицы покажут дефиле в национальных костюмах, желающие смогут попрактиковаться в изучении молдавского языка, научиться готовить блюда национальной кухни, творческие коллективы споют песни на русском, украинском и молдавском языках. Поздравит соотечественников с праздником советник по консульским вопросам Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Алексей Петру.

Мероприятие пройдет по инициативе Ассоциации молдаван Тюменской области при поддержке регионального комитета по делам национальностей.

Напомним, что Мэрцишор - самобытная народная традиция, которая в разных интерпретациях объединяет Болгарию, Македонию, Албанию, части Венгрии и Сербии, Румынию и Молдову. В первый день весны в этих странах люди проводят народные гуляния и дарят друг другу миниатюрные красно-белые бутоньерки. В 2017 году праздник был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба комитета по делам национальностей.