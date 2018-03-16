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Активисты ОНФ передали Владимиру Якушеву общественные предложения

16:18 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и представители регионального отделения ОНФ обсудили общественные предложения по развитию региона, подготовленные активистами движения. Рабочая встреча прошла 16 марта.

Глава региона отметил, что такое общение стало традиционным и проходит конструктивно. "Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе президента России в 2011 году, вносит существенный вклад в развитие региона и страны, в том числе в части реализации "майских" указов, содействует развитию и модернизации экономики, справедливому решению социальных задач", - высказался он.

Губернатор напомнил, что 1 марта в очередном послании президент обозначил ключевые приоритеты развития страны. Теперь предстоит приступить к реализации послания, наметить новые направления в деятельности. Владимир Якушев выразил уверенность, что общественные предложения будут способствовать развитию прямого диалога между властью и гражданским обществом.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат добавила: "Проделана очень большая работа, по многим общероссийским проектам Народного фронта региональное отделение Тюменской области занимает лидирующие позиции, в том числе по улучшению ситуации в системе образования, повышению качества дорог, по благоустройству городов и районных центров. Проблемы есть, но в нашей области они решаются. Предложения, внесенные нашими активистами,  направлены на улучшение жизни людей, реализацию социально значимых проектов. Мы и дальше намерены активно работать на благо региона и его жителей", - подчеркнула она.

Как сообщает региональный исполком ОНФ, общественные предложения включили в себя 16 рекомендаций экспертов и активистов региональных рабочих групп ОНФ. В частности, общественники предлагают рекомендовать департаменту образования области для эффективности инклюзивного образования обеспечить подготовку кадров узких специалистов для образовательных учреждений, нормативно отрегулировать зарплату специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. Представители ОНФ предлагают также рекомендовать правительству Тюменской области рассмотреть возможность создания сети быстровозводимых многофункциональных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Тюменской области для популяризации здорового образа жизни, развития спорта среди молодежи и подростков.

Как  пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин, такие спортивные сооружения не потребуют капитальных вложений, но при этом будут многофункциональными площадками, включающими в себя спортивный и гимнастический залы, зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, 1-2 зала для занятий единоборствами. "К примеру, ринг для бокса, борьбы, каратэ, что позволит кратно увеличить количество занимающихся спортом. Подобное сооружение уже возведено на территории Тюменского президентского кадетского училища и успешно отвечает потребностям обучающихся", - сказал он.

Еще один крупный блок предложений сформулировали активисты и эксперты региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. В частности, общественники рекомендуют департаменту недропользования и экологии Тюменской области усилить контроль за качеством проведения в регионе поэтапной рекультивации карьеров, когда после отработки каждого блока (через 1-3 года разработки), предприятие приступает к рекультивации нарушенных земель, до окончания срока действия лицензии на недра.

Кроме того, эксперты группы предложили рекомендовать департаменту недропользования Тюменской области осуществить мероприятия по рекультивации полигона ТБО, расположенного на Московском тракте в сроки, установленные проектной документацией. Проработать вопрос рекультивации полигона ТБО, расположенного на Велижанском тракте.

"В документе содержатся предложения по различным общественно-значимым сферам: это социальные и экологические вопросы, экономическая политика, качество повседневной жизни и другие. Большой блок предложений представлен вопросами из сферы образования", – отметила Ольга Ройтблат.

Губернатор высоко оценил предложения тюменских "фронтовиков". "В них поставлены актуальные задачи, все они решаемы, за ними стоит мнение большого количества людей, без сомнения, их нужно воплощать в жизнь", - убежден глава региона. Владимир Якушев поблагодарил всех членов Регионального отделения ОНФ за совместную работу, выразил уверенность в ее продолжении и совместной реализации новых проектов, инициированных общественниками.

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admtyumen.ru
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Теги: Владимир Якушев , общественные организации , ОНФ

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