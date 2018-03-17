Во время Кубка мира по биатлону зрителей с перехватывающей парковки до "Жемчужины Сибири" довезут бесплатно

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Болельщиков и зрителей, которые в дни проведения тюменского этапа Кубка мира по биатлону решат отправиться до "Жемчужины Сибири" на собственном транспорте, смогут оставить автомобиль на бесплатной перехватывающей парковке и далее добраться до стадиона на бесплатном автобусе (автобусы будут высаживать зрителей на верхней парковке).

Парковка построена большая, расстояние до "Жемчужины Сибири" – около 7 км.

Автобусы будут начинать движение в 14 часов и ходить с интервалом в 15 мин (при необходимости – чаще). Последние автобусы от "Жемчужины Сибири" до перехватывающей парковки будут отходить в 21 час, сообщает пресс-служба ЦСП72.