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Клип Юлии Самойловой набрал более миллиона просмотров на YouTube

19:29 17 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото РИА Новости

Клип на композицию I Won't Break российской участницы международного песенного конкурса "Евровидение-2018" Юлии Самойловой набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. С Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении — он участвовал в создании песен Дины Гариповой и Полины Гагариной.

"Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ "замка из песка", который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле — крепок как скала", — цитирует пресс-служба Первого канала Гуткина. Как отмечает сама Самойлова, эта песня — о ней. "Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — говорит певица.  Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне. Как уточнили в дирекции общественных связей Первого канала, в 2015 он же был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на Евровидении в Вене. Детали выступления Юлии пока держатся в секрете. "Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры", — объясняет общую идею выступления Самойловой на конкурсе Евровидения Голубев.  Конкурс песни впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй (в котором выступает Россия) — 10 мая, а финал — 12 мая, сообщает РИА Новости

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Теги: Евровидение , Юлия Самойлова

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