Тюменский киберфест: жаркие бои и первые победители

КОРМ-2 на Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия"

Команда киберспортсменов "КОРМ-2" выиграла литой танковый снаряд и 200 тыс. рублей за первое место турнира по World of Tanks на Tyumen Cyber Fest 2018.

Игроки команды-победителей впервые встретились на тюменском киберфесте. До 17 марта ребята из Санкт-Петербурга и Уфы были знакомы только по Сети и лично не встречались. Парни познакомились в другой игре - 15 на 15 - а в Тюмени решились играть втроем. Отправившись в поездку, даже не рассчитывали на такой успех, потому и представить себе не могут, на что потратят куш.

За "КОРМ-2" болел титулованный приглашенный гость - игрок World of Tanks команды NaVi Максим Inspirer Мазеин. Он состоит в том же клане в World of Tanks. Максим переживал, что в одном из боев парни еле пробились дальше.

Ожесточенный бой в финале победителям дали тюменцы. Хозяевам феста немного не хватило до звания главных танкистов киберсоревнований. Итог: тюменская команда ARGST Hooliganꞌs на втором месте и забрала 100 тыс. рублей.

На третьем месте - Shoot to kill, завоевавшие 70 тыс. рублей на команду. Почетное четвертое место и заслуженный в боях 30 тыс. рублей заполучила команда CRESP.

Битва за Тюмень задержалась: финальная схватка лучших танкистов началась в 23 часа, тогда как концерт с популярными российскими рэперами из команды BLACK STAR по программе назначили на 22 часа. Причина задержки - тщательная подготовка к игре киберспортменов 1/2 и финала. Полуфиналы были жаркими: игры шли до четырех побед, никто не желал уступать место под солнцем.

Полуторачасовую задержку концерта зрители не ощутили - на экранах шли бои, поочередные победы соперников вызывали аплодисменты публики, ажиотаж нарастал и вылился в залп зрительных победных криков. В это время рэп-исполнители смогли оценить тюменский фест.

BLACK STAR. Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия"

За знаменитые HYIPERPC рэперов пустили завтрашние участники из Тюмени. Ребята удивились, что так просто можно сфотографироваться со звездами, играть с ними на одной волне. Впервые поиграли в "Танки" на консолях, признались поклонники видеоигр. 18 марта они и сами вступают в бои, но в других дисциплинах. Даниил Медников решил участвовать еще пару месяцев назад, как только появилась информация о тюменском фесте.

"Я ждал, когда в Тюмень придет киберспорт, лет пять точно. Очень приятно, что Тюмень начала развиваться в этом направлении. Я очень активно играл в Control Strike Global Offensive, профессионально им занимался. Хотелось участвовать в турнирах, но не было возможности ездить в другие города. Здорово, что проводят такие мероприятия для молодежи", - считает он.

Шестнадцатилетний киберспортсмен рвется к победе в Tekken7 - игра набрала около 100 участников из Тюмени. Его ровесники Олег Прилепов и Александр Суровнев выступят командой Nise Rush - в дисциплине PUBG спортсмены соревнуются в duo-режиме. Всего зарегистрировалось около 500 участников. Ребята вступят в бой с 50 командами.

"На карте будет сто человек. Мы одна из них. Нужно будет как можно больше убить и занять первое место - кто последний в живых, тот и выиграл", - подытожил Александр Суровнев.

Особым оружием он назвал... сковородку: ею можно закрыться, когда в тебя стреляют. А еще с лимбовым артефактом из PUBG сможет сфотографироваться любой желающий. Сделать косплей-фото можно на интерактивной зоне с 3D-метками игры.

Горячий концерт тройки из команды BLACK STAR завершил первый день - для зрителей выступили Kan, Скруджи и Natan. Последний справил день рождения в Тюмени. Он пошутил, что на концерте заработал меньше, чем победители турнира, а также пожелал и дальше развивать киберспорт в стране. "Заниматься любимым делом и зарабатывать на этом деньги круто", - считает рэпер.

Напомним, второй день фестиваля участники посвятят состязаниям по четырем дисциплинам: PUBG, DOTA2, CS:GO, Tekken7. Чествовать победителей будут также вечером, церемония закрытия завершится концертом рэпера ST. Возрастное ограничение для посетителей концерта 18+.

﻿ Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Лина Орлова