Лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева приняла участие в голосовании

Фото ИА "Тюменская линия"

Участие в выборах – это святой долг каждого гражданина. Об этом заявила руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева.

Как только исполнилось 18 лет, Тамара Казанцева ни разу не пренебрегла своим конституционным правом.

"Сложно сосчитать сколько раз я уже ходила на выборы. Считаю, что это обязанность человека. Долг, который он должен выполнить - прийти на выборы и отдать голос за того кандидата, который, как он считает, может изменить ситуацию в нашей стране", - пояснила Казанцева.

Тамара Казанцева для того, чтобы принять участие в выборах президента, съездила в Тобольск и взяла документ, позволяющий голосовать по месту нахождения.

"Специально съездила. Я считаю, это наша святая обязанность, если мы этого делать не будем, то наверное, изберут тех, кто может быть и не достоин избрания", - заключила Тамара Казанцева, добавив, что народ должен быть активным, когда речь идет о будущем страны.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Екатерина Исаева