Для тюменской многодетной семьи Гердт выборы - знаменательный день

Выборы президента России. Фото ИА "Тюменская линия"

Сегодня знаменательный день в жизни граждан России. Мы всей семьей пришли на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Об этом заявил глава многодетной семьи Сергей Гердт. Они с женой Ириной воспитывают пятерых детей - 26 летнего Романа, 22-летнюю Елизабет, 21-летнего Юлиана, 13-летнего Виллиама, семилетнего Германа.

"Своих детей мы воспитываем так, что очень важно ходить на выборы. Один сын не смог прийти вместе с нами, он учится в Президентском кадетском училище", - пояснили они.

По словам Ирины Гердт, все дети ведут активный образ жизни, достаточно времени уделяют спорту - фехтованию, спортивной гимнастике, акробатике и фигурному катанию. Дети берут пример с папы. Он тоже спортсмен, с 13 лет занимается карате.

Ирина Шемякина