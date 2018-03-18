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Тюменцы активно идут на выборы президента России

13:51 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: В Тюменской области почти сорок пять тысяч мобильных избирателей

40,93% избирателей проголосовали на выборах президента Российской Федерации по данным на 12 часов. Об этом в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" сообщил председатель областной избирательной комиссии Сергей Халин.

Напомним, по данным на 10 часов явка избирателей на выборы главы государства в регионе составляла около 17%. В Тюменской области работают 1 тыс. 122 постоянных и 9 временных избирательных участков. Голосование завершится в 20 часов.

"Я пришел на избирательный участок с хорошим и бодрым настроением, чтобы выполнить свой гражданский долг. Призываю всех тюменцев поступить так же. Мы выбираем президента России. От человека, который займет этот пост, зависит очень многое. Дальнейшее развитие всей страны, нашего региона и каждого муниципалитета связано с тем, кто будет возглавлять государство", - подчеркнул, обращаясь к землякам, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Якушев , выборы президента РФ , Игорь Халин , явка
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