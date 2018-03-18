В Тюменской области почти сорок пять тысяч мобильных избирателей

Выборы президента России. Фото ИА "Тюменская линия"

44 тысячи 582 человека воспользовались возможностями программы "Мобильный избиратель" в Тюменской области. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Причем 4 тысячи 504 человека обратились в свои избирательные комиссии после 12 марта и написали специальные заявления", – пояснил он.

Выборы президента в 2018 году впервые проходят без открепительных удостоверений. Вместо этого введено понятие "голосование по месту нахождения". Теперь гражданин может проголосовать не там, где зарегистрирован, а там, где реально проживает или будет находиться в день голосования.

"Это значит, что проект "Мобильный избиратель", который впервые используется вместо открепительных удостоверений, себя оправдывает", - подчеркнул Игорь Халин.

Борис Олейник