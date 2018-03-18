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Голышмановцы уверены, их голоса необходимы России

14:21 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Выборы президента России в Голышманово. Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Владимир Пискайкин объяснил высокую явку на выборах

Избиратели, голосующие на участке в Молодежном центре в Голышманово, активны. По словам председателя участковой избирательной комиссии № 712, некоторые граждане еще с половины восьмого ожидали открытия избирательного участка. Всего в списке избирателей на этом участке зарегистрированы 910 человек и 22 гражданина включены в списки по месту временного пребывания.

Голышмановцы пришли на выборы с твердой уверенностью, что их голоса необходимы России именно сегодня. Они четко представляют, какой хотят видеть страну. Пенсионерка Валентина Пономарёва вместе с супругом пришла выразить свое мнение, несмотря на солидный возраст и проблемы со здоровьем. Люди старшего поколения всегда отличались активной жизненной позицией.

"Я голосую за богатую, достойную страну, - заметила избирательница. – Хочу, чтобы дети и внуки гордились Россией, а пенсионеры могли безбедно жить на заработанную годами пенсию".

Представительница среднего поколения Елена Федоренко также голосовала за прекрасное будущее, ведь в политически стабильной стране всем будет жить комфортно.

Другой избирательный участок, расположенный во втором корпусе агропедколледжа, - один из самых крупных в Голышманово по количеству избирателей. Здесь также с самого утра была активная явка граждан. Благодаря установленной системе видеонаблюдения все происходящее можно отслеживать в режиме онлайн. Но, как отмечают сотрудники правопорядка, голосование на участке проходит без происшествий и нарушений.

Сотрудник полиции Марина Дмитриева обстановку на участке оценила как спокойную: "Все проходит без эксцессов, люди голосуют, нарушений нет".

То, что люди идут с хорошим настроением на выборы и понимают всю ответственность мероприятия и своего выбора, отметили и общественные наблюдатели. Житель посёлка Алексей Кашкаров отметил: "Люди настроены позитивно. Они прекрасно понимают, что мы выбираем президента России. Понимают, что от этого выбора зависит будущее страны и то, как нашу Родину будут воспринимать на политической арене в мире".

По данным председателя участковой избирательной комиссии № 713 Татьяны Селезнёвой, на этом участке в списке избирателей зарегистрированы 1 тыс. 535 человек, дополнительно включено в список по месту временного пребывания 19 избирателей.

В день выборов на избирательные участки для голосования многие пришли целыми семьями. Второклассник Степан Гаврилов в силу возраста пока не может отдать свой голос за того или иного кандидата, но он уже знает, какой хочет видеть страну в будущем. Мальчик хочет жить в доброй и справедливой стране, поэтому вместе с мамой и папой пришел на выборы.

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Влад Удилов

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Теги: выборы президента РФ , Голышмановский район
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