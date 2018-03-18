Владимир Пискайкин объяснил высокую явку на выборах

Выборы президента России. Фото ИА "Тюменская линия"

Выборы для жителей Тюменской области и всей страны очень важны. Такое мнение выразил заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин, проголосовавший на избирательном участке в Тюменском драматическом театре.

"Вы знаете, что когда-то убрали графу "против всех", думали, что люди вообще не будут ходить на выборы, но мы с этими выборами увидели, что это не так - кандидаты борются за явку избирателей, то есть это привело к обратному эффекту. Мы сегодня видим даже на этом участке - очередь из желающих проголосовать. Значит, выбор есть", - пояснил Владимир Пискайкин и добавил, что расценивает нынешние выборы очень положительно - очень много кандидатов.

"Всех регистрировали, никого не снимали. Весь спектр политических сил представлен, даже больше, чем я ожидал", - подчеркнул Владимир Пискайкин.

﻿ фото: ИА "Тюменская линия" 1 /

Екатерина Исаева