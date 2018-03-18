Эрнест Валеев: тюменцы отличаются высокой гражданской активностью

Выборы президента России. Фото ИА "Тюменская линия"

Высокая явка на выборы президента России - достойный ответ всем, кто обвиняет нашу страну в отсутствии демократии. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Государственной думы РФ от Тюменской области Эрнест Валеев.

"Наши партнеры на Западе все время пытаются обвинять Россию в отсутствии демократии. Но высшие органы власти нашей страны формируются путем всенародного голосования. Мы выбираем президента России, депутатов федерального и региональных законодательных собраний, губернаторов. Это главный признак демократического государства", - подчеркнул Эрнест Валеев.

По мнению депутата, активное участие россиян в выборах президента имеет огромное значение, поскольку глава государства во многом определяет политику страны.

"В последние годы мы всерьез занялись восстановлением суверенитета России, развитием экономики, повышением качества жизни людей. Для того, чтобы эта политика оставалась последовательной, очень важно принять участие в голосовании. Нам есть, из кого выбирать - кандидатов достаточно, каждого из них мы хорошо знаем", - сказал Эрнест Валеев.

Всем отлично известно и о том, что на Западе предпринимаются все меры для того, чтобы попытаться изобразить наши выборы нелегитимными, напомнил депутат.

"Поэтому очень важно, чтобы как можно больше россиян пришли на выборы и реализовали свое конституционное право. Тогда легитимность избранного президента никто не сможет поставить под сомнение, и Россия сможет продолжать самостоятельную политику", - подчеркнул Эрнест Валеев.

Тюменская область всегда отличалась достаточно высокой явкой на выборы, напомнил он.

"Для нашего региона явка избирателей никогда не была проблемой. Думаю, на выборы президента России придут до 80 процентов тюменских избирателей. Побывав на избирательных участках, я увидел гражданскую высокую активность тюменцев", - отметил депутат.

Евгений Бабенко