Глава Тобольска проголосовал на выборах президента России

Фото: пресс-служба администрации Тобольска

Тоболяки всегда отличались гражданской активностью и желанием принимать участие в судьбе региона и страны. Об этом заявил глава города Владимир Мазур, принявший участие в выборах президента России.

"Мы выбираем не человека, а курс, по которому дальше будет идти развитие всего государства. Сегодня особенно важно, чтобы каждый человек принял в этом участие, выразил свою позицию. Результаты голосования отчетливо дают понять, какие настроения в обществе, какие программы поддерживаются", - отметил Владимир Мазур.

По информации городской территориальной избирательной комиссии на 12 часов явка избирателей в Тобольске составила 36,41%, это 28 тыс. 651 человек.

Евгений Новоселов