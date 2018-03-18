Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

фото МЧС по Тюменской области

Снижение температуры воздуха до минус 5 градусов, осадки в виде снега и дождя на ближайшие сутки обещают сотрудники Тюменской метеорологической станции.

При этом ветер усилится до пяти метров в секунду. Температура ночью снизится до минус 10 градусов. Такая погода с осадками в течение суток и пониженной температурой воздуха, по данным службы, продлится в течение трех суток, до 20 марта включительно. Затем будет без садков, а 22 и 23 марта в регион вернутся снег с дождем.

Об ухудшении погоды 18 марта методом рассылки SMS сообщили в МЧС Курганской области, им информация пришла из соседнего Казахстана.

Анжела Лебедева