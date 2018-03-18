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Тюменцы отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией

22:22 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Около 5 тыс. жителей и гостей областного центра собрались на площади 400-летия Тюмени на митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Участников митинга приветствовали члены Общественной палаты Тюменской области.

"Мы благодарны тюменцам за социальную активность и патриотизм. Четыре года назад жители Крыма сказали свое веское слово за воссоединение с Россией, за возвращение в родной дом. Это было важным событием для всех нас. Тюменцы, как и все россияне, приветствовали возвращение Крыма. Это наша общая историческая судьба", - подчеркнула, обращаясь к собравшимся, председатель совета областного общества русской культуры, член Общественной палаты Тюменской области Тамара Трунилова.

По мнению председателя региональной Общественной палаты профессора Геннадия Чеботарева, возвращение Крыма и Севастополя в состав России -одно из важнейших событий в отечественной истории.

"Четыре года назад мне довелось присутствовать в Георгиевском зале Московского Кремля на церемонии подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Вместе со всеми россиянами я ощутил тогда огромный патриотический подъем. Сейчас мы видим, какие грандиозные события происходят на крымской земле. Например, побывавшая там недавно представительная делегация Академии наук отметила высочайший уровень научных исследований. Это о многом говорит. Несмотря на происки и инсинуации, Крым вновь стал частью России - навеки, навсегда", - подчеркнул Геннадий Чеботарев.

Член областной Общественной палаты, народный учитель России, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Ольга Ройтблат отметила, что перед тюменцами и крымчанами, перед всей страной стоят масштабные и понятные всему народу задачи, главная из которых - улучшение жизни людей.

"Каждый человек должен иметь возможность реализовать себя, найти свое место в жизни. Крым - достояние России, и задачи у нас общие, в том числе в сфере развития школьного, профессионального и высшего образования", - уверена Ольга Ройтблат.

По уже сложившейся доброй традиции участники митинга хором исполнили гимн Российской Федерации. В небо взлетели воздушные шары цветов государственного флага. Перед горожанами и гостями областного центра выступили тюменские артисты.

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фото ИА "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

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Теги: Геннадий Чеботарев , митинг-концерт , Общественная палата , Ольга Ройтблат , Тюмень - Крым
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