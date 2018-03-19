Футболисты "Тюмени" сыграли вничью с томичами

фото ФК "Тюмень"

Со счетом 1:1 завершилась встреча ФК "Тюмень" с "Томью" на поле тюменского спортклуба 17 марта.

В первой половине встречи обе команды сражались за выживание в первенстве ФНЛ, поэтому никто не хотел уступать инициативу. Первый голевой момент в поединке возник у хозяев. На 15-й минуте Александр Козлов ворвался в чужую штрафную площадь, но его удар угодил в штангу ворот "Томи". Концовка первого тайма осталась за гостями. Они упустили две хорошие возможности открыть счет. На 35-й минуте Роман Мануйлов промчался с мячом через всё поле и прострелил в штрафную площадь "Тюмени", где капитан томской команды Анзор Саная не забил с убойной позиции. Затем голкипер хозяев Станислав Бучнев спас свою команду от неминуемого гола. Он в красивом прыжке вытащил мяч из нижнего угла собственных ворот после удара со штрафного в исполнении Александра Павленко.

После перерыва черно-белые заметно улучшили игру в атаке. Оборона "Томи" стала допускать просчеты в обороне, чем активно пытались воспользоваться подопечные Маминова. На 53-й минуте вратарь гостей Александр Мелихов с большим трудом парировал очень опасный "выстрел" от Никиты Саламатова. Тюменцы продолжили нагнетать давление у чужих ворот, что в конечном итоге принесло свои дивиденды. После подачи корнера защита гостей дала слабину, которая привела к нарушению правил в собственной штрафной площади. У тюменцев пенальти здорово исполнил Саламатов. Этот гол стал первым для черно-белых в весенней части первенства ФНЛ.

На волне успеха хозяева должны были укреплять преимущество в счете. Прекрасный момент для этого создал Данил Карпов. Мелихов среагировал на удар молодого дарования "Тюмени", и от рук голкипера гостей мяч попал в перекладину ворот. За двенадцать минут до окончания встречи фортуна отвернулась от Максима Лаука. Он наносил удар из убойной позиции, но Мелихов снова продемонстрировал блестящие действия. Рулевой "Томи" Валерий Петраков в поисках усиления игры своей команды за короткий промежуток времени произвёл четыре перестановки в составе. В итоге приезжему клубу все-таки удалось уйти от поражения в добавленное арбитром время. Дмитрий Гузь в собственной штрафной площади по-мужски встретил Дмитрия Сасина, который после единоборства с капитаном "Тюмени" оказался на газоне. Главному арбитру встречи Роману Чернову из Москвы этого оказалось достаточным, чтобы назначить второй 11-метровый удар. Павленко, как и ранее Саламатов, пробил без шансов для вратаря – 1:1, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".