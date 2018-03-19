В Абатском районе браконьер поймал в ловушку косулю

animalbox.ru

Мужчину, подозреваемого в незаконной охоте, задержали в Абатском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, охотинспектор обнаружил на тропе в лесном массиве в Абатского района останки сибирской косули. Мужчина обратился в полицию.

Стражи порядка задержали 53-летнего жителя Абатского района. Он изготовил петлю из металлического троса, косуля попалась в эту ловушку и была задушена. Мужчина причинил материальный ущерб госохотфонду в размере 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.