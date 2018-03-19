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Жительницу Ноябрьска осудили за совращение двух подростков

11:54 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
УФСКН РФ по Тюменской области

Женщину, виновную в совращении несовершеннолетних, осудили в Ноябрьске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 32-летняя женщина для удовлетворения своей половой потребности, занялась сексом с двумя подростками.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Теги: насилие , Ноябрьск , уголовное дело

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