Жительницу Ноябрьска осудили за совращение двух подростков

УФСКН РФ по Тюменской области

Женщину, виновную в совращении несовершеннолетних, осудили в Ноябрьске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 32-летняя женщина для удовлетворения своей половой потребности, занялась сексом с двумя подростками.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.