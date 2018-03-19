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Для собственников жилья выпустили "Журнал кота Харитона"

12:16 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Для собственников жилья выпустили "Журнал кота Харитона"/ Фото fondgkh.ru

Информационную памятку "Журнал кота Харитона" о важности участия в общих собраниях собственников жилья разработали эксперты Общероссийского народного фронта, сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

В пятом по счету номере "Журнала кота Харитона" из серии памяток по разным вопросам сферы ЖКХ рассказывается о видах и компетенциях общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

Поднимается вопрос о том, почему люди зачастую не посещают собрания, ведь там решаются важные вопросы из жизни дома, которые касаются его жителей. Например, о способе управления домом, необходимости ремонта, благоустройстве общей территории, размере платы за ремонт и содержание жилья.

Как отмечается в информационной памятке, собрания не отнимают много времени, достаточно проводить это мероприятие раз в год. Правда, оно может быть и внеочередным при наличии важных вопросов – по инициативе любого собственника или управляющей компании. При этом решения, принятые на общих собраниях, обязательны для выполнения абсолютно всеми владельцами помещений в доме.

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Теги: ЖКХ , инфографика

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