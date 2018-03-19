Тюменский велогонщик завоевал второе золото в Ялте

фото ЦСП72

Тюменский велогонщик Петр Рикунов выиграл второе золото на всероссийских соревнованиях в Ялте 15 марта. В этот раз в групповой гонке до 100 км.

В этом же виде Валерий Фаткуллин стал серебряным призером.

Напомним, до этого Петр выиграл гонку до 120 км, Валерий финишировал седьмым, сообщает пресс-служба ЦСП72.