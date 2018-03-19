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В Нижневартовске бомж поджег мужчину

17:21 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
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Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью, задержали в Нижневартовске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, на лестничной площадке многоквартирного дома было обнаружено обожженное тело мужчины. В ходе проверки установлено, что смерть погибшего была насильственной.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний мужчина без определенного места жительства, в течение нескольких месяцев проживавший в подъездах многоквартирных домов Нижневартовска.

Пьяный обвиняемый спал на лестничной площадке 9 этажа. Его разбудил шум на 11 этаже, где незнакомый ему бомж распивал спиртное и курил. Обвиняемый сделал незнакомцу замечание, что стало причиной ссоры, в ходе которой обвиняемый поджег куртку потерпевшего. От полученных ожогов тела и дыхательных путей потерпевший скончался на месте преступления.

Обвиняемый с места преступления скрылся, однако был задержан сотрудниками полиции.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовное дело продолжается. 

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Теги: бомжи , Нижневартовск , убийство

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