В Нижневартовске продавец похитила колбасы на миллион рублей

sledcom.ru

Продавца, присвоившего товар на 955 тыс. рублей, осудят в Нижневартовске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, 49-летняя продавщица похищала деньги и товар из магазина. Женщина меняла в специальной программе данные о наименовании, количестве, весе и цене реализуемой продукции. На протяжении года злоумышленница присваивала себе колбасные изделия на общую сумму около 955 тыс. рублей.

В ходе расследования продавец возместила 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.