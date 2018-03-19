В Югре четыре человека погибли в ДТП

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Четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на 646 километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе.

Столкнулись Mitsubishi Fuso Canter, УАЗ и MAN. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров автомобиля УАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщает УМВД по ХМАО.

Сотрудники полиции на месте аварии устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также личности погибших.

Николай Ступников