О коричнево-мраморном клопе можно узнать по горячей линии

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Коричнево-мраморный клоп, включенный в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, выявлен в Краснодарском крае.

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам информирует хозяйствующие субъекты, организации и граждан об этом агрессивном многоядном вредителе. Он портит практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, соя, кукуруза, декоративные растения, сорная растительность. Насекомое может питаться более 100 видами растений, среди которых: цветы гибискуса, плоды паслена черного, стебель целозии, шпинат, спаржа, стручки фасоли, наносит вред овощным и зерновым культурам.

Поврежденные растения имеют характерные проколы, в которых развивается гниль. В регионах распространения мраморный клоп является серьезным сельскохозяйственным вредителем и может снижать урожайность культур в два-три раза. Обнаружить вредителя можно также по ощутимому едкому запаху.

Клоп распространяется как естественным путем, так и транспортными средствами, и грузами с саженцами и свежими овощами, фруктами и растительной продукцией из зоны его естественного распространения. Основная опасность заключается в том, что с наступлением весенне-летнего периода возрастет количество поставок подкарантинной продукции из зараженного региона и есть вероятность проникновения вредителя на территорию региона. Принимая во внимание риски, связанные с распространением коричнево-мраморного клопа на территории Российской Федерации, в настоящее время усилен контроль за подкарантинной продукцией, направленный на обнаружение в ней данного карантинного объекта. Дополнительно управление напоминает хозяйствующим субъектам об обязанности информирования согласно Порядку немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами.

В случае, если вы обнаружили коричнево-мраморного клопа, просьба немедленно сообщить об этом в управление по адресу, по телефону 43-02-01 или по телефону горячей линии 58-52-31, по адресу: Тюмень, ул. Л. Толстого 35, каб. 101, 102.