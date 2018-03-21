Чемпионат и Кубок России-2018 по скалолазанию пройдут в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Чемпионат и Кубок России-2018 по скалолазанию пройдут в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 11-15 апреля. В них примут участие 150 мужчин и 100 женщин из 30 регионов страны.

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: "Трудность", "Боулдеринг", "Скорость" и "Многоборье". Скалолазание – самостоятельный вид спорта, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Тюменский скалодром в легкоатлетическом манеже сертифицирован для проведения международных соревнований, его высота составляет 15 метров.

Программа чемпионата и Кубка России-2018 по скалолазанию: 11-12 апреля — Кубок России в дисциплине "боулдеринг"; 13 апреля — чемпионат России в дисциплине "трудность", квалификационный раунд; 14 апреля — чемпионат России в лазании на скорость. Квалификация и финал. Финал Всероссийских соревнований в дисциплине "многоборье"; 15 апреля — чемпионат РФ в лазании на трудность.

Зрителей чемпионата и Кубка России ждут зрелищные соревнования, интерактивные площадки, фуд-корт, сообщает пресс-служба Союза экстремальных видов спорта.