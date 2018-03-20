В Сургуте злоумышленник ограбил подростка на остановке

Фото следственного комитета РФ

Молодого человека, подозреваемого в ограблении подростка, задержали в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, 18-летний житель п.Федоровский на остановке в Сургуте ударил 16-летнего незнакомого подростка и похитил у него беспроводные наушники.

Полицейские задержали подозреваемого. Наушники возвращены владельцу.