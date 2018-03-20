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В Сургуте злоумышленник ограбил подростка на остановке

15:32 20 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Молодого человека, подозреваемого в ограблении подростка, задержали в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, 18-летний житель п.Федоровский на остановке в Сургуте ударил 16-летнего незнакомого подростка и похитил у него беспроводные наушники.

Полицейские задержали подозреваемого. Наушники возвращены владельцу.

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Теги: ограбление

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