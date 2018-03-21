На газопроводе в Уватском районе погиб сварщик

Фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту гибели сварщика на рабочем месте возбуждено в Уватском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, во время ремонтно-восстановительных работ на ветке магистрального газопровода в районе п. Демьянка были допущены нарушения правил безопасности при ведении сварочных работ. В результате погиб 37-летний электросварщик.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.