В Тюмени работникам предприятия вернули долги по зарплате

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В Тюмени прокуратура помогла работникам АО "Нефтеспецстрой" в судебном порядке получить задолженность по зарплате в сумме более 1,7 млн рублей.

По материалам дела установлено, что в акционерном обществе не была выплачена заработная плата 76 работникам (действующим и уволенным) за период с ноября 2017 года по январь 2018 года в сумме более 1,7 млн рублей.

В защиту трудовых прав работников прокуратурой в суд были направлены заявления о взыскании зарплаты, которые суд удовлетворил, выдав исполнительные листы. Прокуратуре совместно с приставами удалось добиться снятия ареста со счета организации и направления более 1,7 млн рублей на оплату труда. Погашение оставшейся небольшой части задолженности перед несколькими уволенными работниками находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.