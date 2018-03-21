Жительница Вагая похитила банковскую карту приятеля

Фото ИА "Тюменская линия"

Жительницу с. Вагай 1974 г. р. подозревают в краже банковской кражи знакомого мужчины. После визита к ней он лишился карты и 16 тыс. рублей.

Фигурантка свою вину признала полностью и пояснила, что деньги потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Мерой пресечения до суда женщине выбрана подписка о невыезде.