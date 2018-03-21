В Урае семь человек отравились шаурмой

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В Урае возбудили уголовное дело по факту отравления семи горожан фастфудом. По решению суда деятельность торговой точки приостановлена.

Следствием установлено, что с 8 по 9 февраля в больницу Урая с подозрением на острое отравление обратились семь человек, в том числе 15-летний подросток и двое 9-летних детей. Установлено, что незадолго до недомогания пациенты ели шаурму, купленную в одном и том же месте. По данному факту специалисты Роспотребнадзора провели проверку и установили, что в процессе приготовления были нарушены санитарно-эпидемиологические правила, кроме этого, проверка выявила отсутствие у продавца гигиенической аттестации.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям как продавца, который готовил шаурму, так и действиям индивидуального предпринимателя, который должен был осуществлять контроль за соблюдением продавцом санитарно-эпидемиологических норм и правил в процессе приготовления.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Все потерпевшие прошли лечение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО.